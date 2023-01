Firenze – Consiglio comunale saltato, salta anche la Conferenza dei Capigruppo. È successo oggi, quando le opposizioni non si sono presentate alla riunione che avrebbe dovuto decidere gli argomenti della prossima seduta consiliare. Fra questi, anche l’ormai nota delibera di non adeguamento allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro decisa a dicembre dal Governo Meloni e passata alle cronache come “la delibera delle multe”.

La decisione del presidente del consiglio comunale Luca Milani, rinviare la seduta di lunedì scorso causa l’assenza di ben 4 consiglieri tra Pd e Lista Nardella e della probabile astensione di Italia Viva, situazione che avrebbe aperto al rischio di mancare l’,obiettivo di approvazione della delibera, è stato il motivo scatenante della diserzione di oggi.

La protesta odierna è stata definita “incomprensibile” dalla maggioranza, che ha accusato le opposizioni di “cercare visibilità”, mentre Lega, gruppo Centro, Fratelli d’Italia e Forza Italia sottolineano che “la revoca della convocazione del Consiglio che si sarebbe dovuto tenere oggi è frutto di una scelta inaccettabile. Abbiamo forti perplessità persino sulla legittimità delle modalità con cui è stata assunta. Per questo abbiamo deciso di non partecipare alla conferenza dei capigruppo”.

Sinistra Progetto Comune incalza. “Noi oggi eravamo disponibili ad essere in aula, nonostante la seduta straordinaria fosse giustificata solo dal ritardo con cui Sindaco e Giunta hanno deciso di procedere con una delibera da votare entro la fine di gennaio. Pd e Lista Nardella sono la maggioranza: per questo devono avere maggiore rispetto dei gruppi di opposizione e non scaricare sul funzionamento istituzionale eventuali problemi con Italia Viva o le loro questioni interne. Il centrosinistra è allo sbando e la centralità del Consiglio è disconosciuta da larga parte dell’esecutivo: questi sono i problemi. Speriamo che la scelta di non partecipare oggi alla conferenza migliori il clima all’interno di Palazzo Vecchio”.

Infine, il capogruppo del Misto-Italexit Asciuti spiega che la colpa della mancata convocazione del Consiglio Comunale di oggi non è da ascrivere al Presidente Luca Milani ma alle “divisioni all’interno del Partito Democratico che sono state tali da non garantire il numero legale nella seduta che avrebbe dovuto svolgersi oggi. Anch’io non ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo ma spero, comunque, di poter affrontare questa delibera nel prossimo Consiglio in un clima di serenità”.