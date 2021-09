Firenze – È stata inaugurata questa mattina, in via del Cavallaccio, la struttura sussidiaria di Palazzo Wanny, dove svolgeranno gli allenamenti le atlete del Bisonte Volley Firenze, che milita nel campionato di Serie A/1 femminile. Taglio del nastro con il sindaco Dario Nardella, il patron de Il Bisonte Firenze Wanny Di Filippo, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente della commissione sport del Quartiere 4 Marco Burgassi e il presidente del Il Bisonte Elio Sità. Insieme a loro Andrea Abodi, presidente dell’istituto di credito sportivo.

Si tratta del primo passo per la realizzazione completa dell’area: lo step successivo sarà il completamento di Palazzo Wanny, col nuovo palazzetto. L’investimento è di quasi 10 milioni di euro, di cui tre stanziati dal Comune.

“ È una grande giornata perché inauguriamo un impianto molto atteso, importante per il mondo della pallavolo e non solo – ha sottolineato il sindaco Nardella – ringrazio Wanny Di Filippo, un grande imprenditore e un filatropo, per la sue generosità perché il progetto nasce proprio da lui. Anche il Comune ha fatto la sua parte. Un bell’esempio di collaborazione tra pubblico e privato . Questa area nel Quartiere 4 diventerà il secondo polo sportivo della città, dopo Campo di Marte”.

“Una palestra molto bella realizzata in tempi rapidissimi – ha dichiarato l’assessore Guccione – sarà anche un impianto polifunzionale aperto a tutte le realtà cittadine. Ringrazio Wanny Di Filippo che, nell’interesse di tutta la città, ha reso questo possibile”.