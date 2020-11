Firenze – Sulla questione della palestra di via Lunga, in cui sono disposte delle ore e dei giorni per la ginnastica per disabili, interviene Gioia Brogi, presidente dell’associazione Sportiva Unità Spinale Firenze Onlus, che ha la gestione attuale della struttura. La presidente precisa: “Il signor Sciannameo, quale Presidente della POHAFI, è stato più volte invitato a firmare il contratto che è stato redatto per l’Associazione POHAFI, che include 10 ore su tre giorni consecutivi settimanali, contratto non ancora da lui firmato. La Palestra è attualmente per lui aperta, rientrando l’Associazione POHAFI nei diritti dell’ultimo DPCM, nelle ore e nei giorni stabiliti da contratto. La palestra PALAH è messa a disposizione di Associazioni per portatori di Handicap e non e lo spazio a disposizione è stato organizzato in maniera tale da permettere a tutti di poter usufruire della struttura, come da Palinsesto approvato dal Comune di Firenze. L’Associazione POHAFI è l’unica associazione che ha un così cospicuo numero di ore a lei destinate”.