Siena – Niente Palio a Siena nel 2020. Sono stati annullati i Palii del 2 luglio e del 16 agosto 2020. Un evento che non succedeva dagli anni della Seconda Guerra Mondiale. La decisione è arrivata alla fine della riunione in Palazzo pubblico tra il sindaco Luigi De Mossi, il magistrato delle contrade, i Priori delle 17 contrade, il decano e il suo vice dei capitani. La notizia è stata resa nota dal magistrato delle contrade Claudio Rossi.Vista l’emergenza Coronavirus e le disposizioni sulla sicurezza, è stata fatta la scelta di non correre le due Carriere inizialmente rinviate ad agosto e settembre.

L’attività nelle contrade riprenderà dopo la definizione di un protocollo tra comune e prefettura. Nella storia della città, il Palio è stato sospeso solo in occasione di eventi straordinari, come il 16 agosto del 1723 per la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana, o nel 1855 per l’epidemia di colera; l’ultima volta che a Siena non è stato corso è stato nel 1940 e nel 1944 a causa della Seconda Guerra Mondiale.