Siena – Corsa senza rivali: la coppia formata da Giovanni Atzeni detto Tittia, meglio, Tittia “il freddo” e Violenta da Clodia macina il successo senza che nessuno riesca a fermarli. Ci prova la Selva, ma non c’è storia: Tittia e Violenta sembrano una cosa sola, un missile unico a due teste che non concede speranze agli avversari. Gara stupenda, quella del Leocorno, il cui fantino ha gestito tutto senza un tentennamento, sempre avanti, passaggi perfetti, che mette nel nulla anche il tentativo dell’Onda, durato un sospiro. Giovanni Atzeni è al suo nono Palio vinto, 4 di fila. Marea di gioia dei contradaioli. Il Leocorno non vinceva dal 2017.