Siena – Oltre venti minuti di mossa, ma quando si esce dai canapi per davvero, Titta e Violenta da Clodia prendono la testa con un guizzo superbo di Giovanni Atzeni e di Violenta da Clodia, e la tengono saldamente per tre giri. Ed è trionfo per la Selva, che festante vede compiersi record su record: nell’Olimpo il fantino con 10 carriere vinte, ma soprattutto, ed è questo il record, con 5 vittorie consecutive, nella storia la Selva alla sua 40esima vittoria. E per Violenta da Clodia, seconda vittoria consecutiva dal palio dell’Assunta di anno scorso, quando corse, sempre con Atzeni detto Tittìa, per la contrada del Leocorno.

Questo l’ordine della mossa: Onda, Torre, Selva, Istrice, Drago, Tartuca, Aquila, Nicchio, Giraffa e quindi Chiocciola di rincorsa.