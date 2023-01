Agliana – Una panchina rainbowvandalizzata, a neppure 24 ore dall’inaugurazione. “Un gesto vergognoso” è il commento dell’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, dopo quanto è accaduto ad Agliana, in provincia di Pistoia.

“Danneggiare un simbolo che ci ricorda tutte le persone discriminate per il loro orientamento sessuale o identità di genere – proseguer – è un attacco all’intera comunità Lgbtqia+ e ai valori su cui si fonda la nostra società tutta, con l’aggravante che l’inaugurazione di questa panchina fa parte della celebrazioni del Giorno della Memoria, per ricordare che le persecuzioni nazifasciste riguardarono anche la comunità Lgbtqia+. La Toscana è antifascista ed è terra di diritti: non c’è spazio per l’odio e la discriminazione.”

L’assessore conclude ringraziando “di cuore la Sezione Soci Coop di Agliana, Arcigay Prato Pistoia L’’Asterisco e l’associazione PortaPerta per la determinazione con cui conducono questa battaglia di civiltà. Agliana, grazie a loro, avrà di nuovo la panchina arcobaleno con la targa commemorativa al suo posto, nonostante questo attacco vergognoso”.