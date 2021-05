Massa Marittima – Domenica 9 maggio, alle ore 17, a Largo Terra Rossa, saranno inaugurate a Prata la panchina rossa e la panchina rosa, che hanno il compito di ricordare alle donne quanto sia importante la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa è stata presa dalle associazioni Misericordia di Prata e Per Prata tra Passato e Futuro in collaborazione con l’associazione onlus Annastaccatolisa e la Commissione comunale per le Pari Opportunità di Massa Marittima.

“La panchina rosa – spiega Lucia Montomoli, della Commissione comunale per le Pari Opportunità, che coordina l’evento – è legata alla ricerca e alla cura dei carcinomi mammari per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, mentre la panchina rossa è il simbolo dell’impegno su tutto il territorio nazionale contro la violenza sulle donne”.

All’inaugurazione parteciperanno le presidenti delle associazioni promotrici dell’iniziativa, la presidente della commissione comunale per le Pari Opportunità, Ambra Fontani; la presidente dell’associazione onlus Annastaccatolisa; la dottoressa Marica Manni del reparto di radiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima e l’assessore alla Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima, Grazia Gucci.

“Sono molto orgogliosa di questa iniziativa – commenta Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima – che consente di intrecciare la cultura del rispetto con quella della prevenzione. In entrambi i casi si chiede alla donna di volersi bene, di riconoscere il valore della propria vita e di proteggerla. Il rosa e il rosso di queste due panchine ce lo ricordano: sono simboli, e per questo hanno una potenza comunicativa spesso molto più efficace delle parole. Grazie alle associazioni che hanno promosso questa installazione per la frazione di Prata e grazie alla nostra Commissione comunale per le Pari Opportunità sempre sensibile e attiva sul territorio.”

Durante l’inaugurazione saranno esposti i disegni realizzati dai bambini della scuola primaria “Niccolini” di Prata.

L’evento si svolgerà in sicurezza nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti inerenti l’emergenza Covid 19 quali il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina fra i presenti.