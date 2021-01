Firenze – Ancora una settimana in zona gialla, e siamo alla quarta. La Toscana continua a tenersi stretto il colore giallo, quello che più si avvicina a una vita economica e sociale il più simile possibile a quello del c’era una volta, vale a dire, al pre-pandemia da covid. E’ vero, ci sarebbe anche il bianco, fra i colori delle zone, ma in molti ritengono sia solo poco più di una civetteria teorica. Ad annunciare la permanenza in giallo, è il presidente della Regione Eugenio Giani che in un post sulla sua pagina facebook scrive:

“Ho appena parlato con il Ministro Speranza: mi ha ufficializzato che la Toscana sarà ancora zona gialla per la settimana che inizia il 1 Febbraio. Continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci ogni giorno per diminuire sempre più i contagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, coraggio!”.

Anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, commenta con ottimismo su Facebook la quarta settimana consecutiva di “giallo” per la nostra Regione: “Grazie al rispetto delle regole e al senso di responsabilità di tutti i toscani anche questa settimana potremo goderci qualche libertà in più e le scuole superiori continueranno d essere aperte in presenza.

L’indice Rt è a 0.95, sotto la soglia dell’unità ma uno dei più alti d’Italia. Restare in zona gialla la prossima settimana non è scontato, nonostante abbiamo la percentuale più bassa d’Italia di posti letto occupati da pazienti Covid19. Non abbassiamo la guardia, i contagi e i focolai sono in crescita e dobbiamo essere più che mai prudenti e responsabili.

L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anticovid Astrazeneca. Ora abbiamo a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro per vincere questa battaglia e ampliare la campagna di vaccinazione.