Parigi – Un vero e proprio stupefacente miracolo: così il quotidiano Le Monde definisce lo straordinario impatto in Francia della pandemia sulla vendita di libri e sull’apertura di nuove librerie indipendenti in tutto il paese.

Il decollo delle vendite segna un aumento del fatturato delle librerie del 22,3% tra gennaio e ottobre, un aumento che il quotidiano definisce « storico », in grado di ridare prospettive a un settore che negli ultimi anni aveva patito non poco. Un incentivo ai numerosi aspiranti neo-librai che stanno affollando i corsi di formazione all’Ecole de la librairie che prepara a lanciarsi in questa attività che richiede non solo l’amore per i libri e la cultura ma anche una preparazione professionale.

Il corso prevede una formazione teorica di 5 settimane e uno stage da uno a tre mesi. A riprova che del richiamo delle vocazioni vi é il continuo aumento della lista degli iscritti, ormai completa fino al luglio 2022 : lo ha indicato la sua direttrice Caroline Meneghetti precisando che se prima della pandemia solo un terzo delle persone che aveva seguito il corso poi apriva una libreria ora si é passati a oltre la metà.

Il Centre national du livre ha dal canto suo accompagnato con prestiti e sovvenzioni per 1, 37 milioni di euro la creazione di dieci librerie nel 2020 e trenta nel 2021. Nel 2019 già esistevano in Francia 3.500 librerie indipendenti.

Prima che il Covid condizionasse le nostre vite, a volersi riconvertire in libraio erano soprattutto ultraquarantenni che prima che fosse troppo tardi volevano dare un senso alla loro vita. Ora invece ad aspirare una vita tra i libri vi sono anche molti giovani che con la pandemia hanno deciso di voler vivere diversamente, trasferendosi anche lontani dai grandi centri.

Per aprire una libreria ci vuole anche in Francia una vera e propria vocazione in quanto raramente sono fonti di danaro. Secondo gli ultimi dati disponibili che risalgono al 2019, le librerie indipendenti figurano tra le attività commerciali meno redditizie con un utile netto dell’1,2% rispetto al fatturato.