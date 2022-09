Firenze – Un piano per l’energia che coinvolge tutta Firenze, un piano “come mai abbiamo fatto nella nostra città”. Obiettivo, “realizzare al più presto centinaia di comunità energetiche”. E’ il sindaco di Firenze Dario Nardella a lanciare , a margine della presentazione della quarta edizione del Festival nazionale dell’Economia civile, un nuovo progetto che prende spunto dall’avvio dell’anno scolastico, a propisto del quale il primo cittadino dichiara: “Ho chiesto ai miei ingegneri di predisporre un progetto, che possa anche fondarsi sul modello delle comunità energetiche, per rivestire i tetti di tutte le scuole del Comune e della provincia di Firenze di impianti fotovoltaici”.

Innovazione, risparmio energetico, scuola: tre cuspidi di un solito ragionamento, secondo il sindaco, che spiega: “La soluzione per le scuole non è rimandare in Dad 9 milioni di studenti un giorno a settimana, la soluzione è fare immediatamente un decreto che azzeri tutte le procedure per coprire tutti i tetti delle scuole italiane con pannelli fotovoltaici, immediatamente utilizzabili già dal prossimo anno scolastico”.