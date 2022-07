Viareggio -E’ il Grand Soleil 56C Paolisssima armato da Luca e Paola Poli (in equipaggio con Leopoldo Pardini, Alberto Falcini, Gianluca Dati, Francesco Marcaccini, Antonio e Lorenzo Poggi, Carlo Alberto Ludovici, Maurizio Dami, Andrea Bartelloni, Giuseppe Mangia, Alessandro Biancalano, Giampaolo Baldini, Roberto Maffini, Cristian Sardo e Luigi Gusmaroli) ad aggiudicarsi la vittoria nelle Categorie IRC e ORC della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti 2022, edizione zero di una regata che, organizzata dal Club Nautico Versilia -sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Comune di Viareggio e l’U.V.A.I., il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Bastia e della Marina Militare, e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio- a 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica, ha voluto portare la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto e catalizzando l’attenzione sulla città di Viareggio.

Nella classifica IRC, il portacolori del circolo organizzatore Paolisssima ha preceduto il maxiyacht Momi 80 armato da Nicola Minardi de Michetti (timoniere) ed Angelomario Moratti (secondo anche in ORC) e il Davidson70 Pendragon VI armato e timonato dal viareggino Nicola Paoleschi che, in tempo reale, era riuscito ad arrivare a soli dieci minuti dal maxi 100 Arca SGR timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team che, dopo 22 ore 52 minuti e 53 secondi e poco più di 150 miglia percorse, aveva tagliato per primo il traguardo a Viareggio conquistando la line honours e il primo record di riferimento della regata.

Il Comitato di Regata è stato presieduto da Riccardo Incerti Vecchi coadiuvato da Alessandra Virdis, Beatrice Bolletti, Stefano Giusti, Silvio dell’Innocenti e Matteo Chimenti (Comitato Proteste).

Molto suggestiva la premiazione svoltasi durante la cena di gala con la consegna degli ambiti Trofei (lo storico Trofeo Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e il Trofeo Straulino donato dal Presidente onorario CNV Roberto Righi per il detentore del record) e dei premi speciali fra i quali il “Città di Viareggio” consegnato a Carlo Borlenghi “per il contributo alla difusione dello sport della vela attraverso le sue immagini”, il “Premio Fideuram per l’innovazione tecnologica nello sviluppo del progetto Flying Nikka” andato a Roberto Lacorte, il Premio speciale del Comune di Viareggio al Comandante Beppe Balducci, e quelli del Club Nautico Versilia alla famiglia Moratti e al Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Alessandro Russo.

Il contest fotografico indetto da Marevivo Onlus Toscana e Marevivo Divisione Vela per la migliore fotografia di una specie marina scattata durante la traversata velica è, invece, andato all’equipaggio del Momi 80 premiato da Carlo Borlenghi.

Successo anche per gli eventi collaterali organizzati nell’area hospitality allestita davanti al Club Nautico Versilia: seguiti con molto interesse la conferenza sulla sostenibilità -durante la quale sono intervenuti il Divisional Manager Fideuram Claudio Formisano e il responsabile ESG & Strategic Activism Simone Chelini, il Dirigente di Capital Link Michele Cataldo e Marina Gridelli di Marevivo- e la presentazione del libro “Big Mama, la Madre di tutte le Onde” realizzato dal Giornalista de La Stampa Fabio Pozzo e dal surfista Hugo Vau che ha cavalcato a Nazarè un onda di 35 mt.

Paolisssima. Foto credits Club Nautico Versilia_Studio Borlenghi.jpg