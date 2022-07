Paolo Formelli, aretino, pensionato della Asl, è stato eletto Vice Segretario nazionale vicario della Fap Acli la Federazione di anziani e pensionati che svolge attività sindacale e associativa rivolta appunto alla popolazione anziana.

Formelli, uno dei fondatori della FAP in Toscana ne è stato Segretario regionale per due mandati. Poi è entrato a far parte della Segreteria nazionale come responsabile dello sviluppo associativo.

Adesso la nomina a Vice Segretario nazionale vicario appare un giusto riconoscimento – osserva il segretario regionale Luigi Fanciulli- all’impegno e alla capacità organizzativa di Paolo Formelli e anche un riconoscimento alla Fap toscana che è una delle prime in Italia per numero di iscritti.

Congratulazioni sono giunte a Formelli dai dirigenti Fap e Acli a cominciare dal Presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia, al Presidente regionale Giacomo Martelli alla Segretaria della Fap aretina Nadia Prospeti al Presidente provinciale Acli Luigi Scatizzi

Palo Formelli è fortemente impegnato sul piano del sociale ,ha organizzato Convegni sul diritto alla salute, durante la pandemia si è interessato a fondo delle ripercussioni sulla popolazione anziana, Anche sul piano economico ha affrontato temi relativi non solo alle pensioni ma anche di economia in senso generale e dei rapporti intergenerazionali che ritiene un importante fattore di coesione.