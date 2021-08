Tokyo – Quarto posto per Matteo Betti nel Fioretto Maschile cat.A. Una grande gara quella dell’atleta delle Fiamme Azzurre allenato dal ct azzurro Simone Vanni. Per il senese un’ottima fase a gironi che lo ha visto vincere ben tre match e uscire sconfitto solamente nel quarto assalto. Per Matteo l’arrivo in semifinale poi grazie alla vittoria contro il polacco Michal Nalewajek per 15-12, ma ha poi perso l’assalto per la finale 15-6 contro il cinese Sun Gang, che si è poi laureato campione paralimpico qualche ora dopo. Nel match per il bronzo contro il russo Nikita Nagaev l’azzurro è partito con uno svantaggio pesante, sotto 6-0, poi è stato in grado di riportarsi sull’11-11, ma alla fine non è bastato: l’assalto si è concluso 15-11 per l’avversario. Domani la possibilità di conquistare la sua seconda medaglia a cinque cerchi dopo quella di Londra 2012 con la gara di fioretto a squadre insieme ai compagni di squadra Emanuele Lambertini e Marco Cima.