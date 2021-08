Firenze – E’ disperso da ieri sulle Dolomiti friulane un toscano di 57 anni, parapendista, che stava partecipando a una gara. L’uomo era partito dalla Slovenia nela mattinata di ieri ed è stato un amico che volava con lui ad avvertire i familiari, che a loro volta hanno dato l’allarme. L’ultimo contatto con l’uomo disperso è stato attraverso un sistema di tracciamento che lo legava ai familiari, e che ha rilevato l’uomo per l’ultima vota veso le 18 di ieri nell’area di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, dopodiché il suo cellulare è diventato irraggiungibile.

La Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria del Fvg ha allertato il Soccorso alpino ieri sera, intorno alle 21.30, quando i familiari hanno chiesto aiuto dopo aver tentato invano di rintracciarlo. Per la ricerca, dopo aver scartato l’impiego di un elicottero militare con visori notturni per le scarse probabilità di successo, è stato utilizzato l’elicottero della Protezione Civile, che sta perlustrando l’area dalle prime luci del mattino. L’elicottero ha prelevato alcuni tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Maniago per iniziare le perlustrazioni dall’alto e via terra.