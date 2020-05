Firenze – Tariffa dimezzata dalla seconda ora in poi fino alla fine di giugno. È quanto prevede il nuovo accordo raggiunto tra l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e i rappresentanti di un gruppo di garage per la fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta del secondo step dopo le due settimane di sosta gratuita nelle quindici autorimesse private prevalentemente in centro (una in più rispetto alle quattordici della precedente fase).

Lo sconto del 50% scatterà dalla seconda ora in poi e verrà applicato sulle tariffe dei singoli garage. Sono quindici le autorimesse partecipanti all’iniziativa che andrà avanti fino a 30 giugno (ma si sta lavorando per una ulteriore prosecuzione). Dodici sono in centro (Garage Tiratoio, Garage Sant’Orsola, Garage Ponte Vecchio, Garage Michelangelo, Garage Tornabuoni, Garage International, Garage Indipendenza, Garage Porta Romana, Garage Nazionale, Garage Sant’Antonino, Garage Anglo Americano, Garage del Bargello) e tre in zone semicentrali (Garage Porte Nuove, il Garage Aeroporto e il Garage Le Rampe). Si raccomanda di accertarsi preventivamente della disponibilità del posto e degli orari di apertura e chiusura.