Firenze – Si è svolta stamattina, presso il Parco Castelnuovo Tedesco di Firenze, la cerimonia pubblica per la donazione, da parte del sindacato settore credito e assicurazioni Fisac Cgil, di dieci nuove alberature, dedicate alla nostra Costituzione, che sono state piantumate nel Parco Castelnuovo Tedesco.

Erano presenti l’ Assessore all’Ambiente Andrea Giorgio, l’ Assessora all’Educazione Sara Funaro, il Presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e Yuri Domenici Segretario Generale Fisac Cgil Firenze.

Protagonisti sono stati le alunne e gli alunni di alcune classi della Scuola secondaria statale di primo grado Beato Angelico, situata in prossimità del parco.

I ragazzi, a lezione di educazione civica, hanno potuto leggere e approfondire gli articoli della nostra Costituzione dedicati al lavoro, alla parità di genere, al diritto di rappresentanza, senza dimenticare la tutela ambientale.

L’iniziativa nasce dalla presa di coscienza collettiva che, per contrastare il riscaldamento climatico sulla Terra, serve piantare nuovi alberi, capaci di ridurre la quantità di anidride carbonica presente in atmosfera, le cui radici saranno solide come solida è la nostra Costituzione, fondata sul lavoro.