Lucca – Pochi voti separano il candidato della destra, Mario Pardini, 48 anni, da quello del centrosinistra, Francesco Raspini, e a Lucca, mentre lo spoglio si avvia a conclusione (90,7%), torna, dopo i dieci anni del sindaco uscente Alessandro Tambellini (centrosinistra), nell’orbita del centrodestra.

Un risultato che giunge dopo una fase d’avvio che ha visto Raspini partire in vantaggio, vantaggio che è stato eroso via via fino a giungere al ribaltamento, il tutto giocato sul filo di pochi voti, circa 800. Non sono bastati dunque la visita e le foto dei big Enrico Letta e Carlo Calenda a sostegno del candidato del centrosinistra. Le logiche lucchesi, seppure con un’affluenza piuttosto bassa (circa 42%), sono rimaste interne alla città, come spiega il nuovo sindaco che, ai microfoni de La7, parla di “un’opera trasversale”.

“Nelle ultime 2 settimane abbiamo lavorato molto bene – dice il nuovo sindaco, Pardini, a proposito della rimonta di cui è stato protagonista – l’apparentamento con Fabio Barsanti (ex leader di Casapound, ndr) è stato naturale e su base programmatica, dal momento che come i lucchesi sanno, si trattava di un candidato del centrodestra”. Circa il rischio che, con l’apparentamento con Barsanti, si sposti il punto d’equilibrio della coalizione a destra, Pardini spiega: “No, perché ci siamo apparentati anche con Elio Cecchini, una lista civica con molte trasversalità e con persone che guardano a sinistra. Quindi in realtà abbiamo costruito un’opera molto trasversale, tant’è vero che è stata avallata anche dal sindaco di Viareggio, e abbiamo avuto endorsement da tanti protagonisti della cultura lucchese legati al mondo della sinistra”.

Per quanto riguarda il suo avversario, partito in vantaggio, Francesco Raspini, il neo sindaco dice: “Mi ha chiamato e gli ho fatto gli auguri perché è una persona che stimo molto. Quando si vince per qualche centinaia di voti, c’è da ricucire. Senza la minima retorica, devo veramente fare il sindaco di tutti”.

“Il nostro programma – conclude, ricordando la sua provenienza da una lista civica, che ha poi avuto l’appoggio del centrodestra – proviene dal basso. Abbiamo cercato di dare voce al territorio, coinvolgendo tutti”.