Firenze – Il bianco e il viola dei fiori di Solanum e il verde della vite americana dominano tre pareti della scuola dell’infanzia e primaria Kassel nel quartiere 3, dove è stato realizzato il giardino verticale grazie al progetto del Comune di Firenze e di Fondazione CR Firenze. È stato ‘inaugurato’ ufficialmente oggi alla presenza del sindaco Dario Nardella, delle assessore all’Ambiente Cecilia Del Re e all’Educazione Sara Funaro e del presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori.

Nelle scuole della città, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, sono 3 le pareti verdi già realizzate, mentre 4 in corso di installazione.

I giardini verticali aiutano a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare l’effetto ‘isola di calore’, abbattendo gli inquinanti, promuovendo la cultura ambientale e lasciando spazio alla bellezza del verde che si arrampica in verticale in città.

L’intervento di inverdimento alla scuola Kassel ha interessato le pareti della zona dell’ingresso, della palestra e della scuola dell’infanzia, sulle quali sono state fatte arrampicare piante di Solanum (Solanum Jasminoides) e di vite americana (Parthenocissus tricuspidata), in modo da creare fronti bicolori; piccoli arbusti ricadenti (vinca minor, vinca minor variegata) completano l’assetto verde a livello di impianto. Non essendo possibile piantare i rampicanti in piena terra, le piante sono state messe in contenitori dotati di impianto di irrigazione. I cassoni della zona elementare sono stati decorati con dipinti sull’ecologia da parte dei bambini della scuola.

“Vogliamo riempire di piante le nostre scuole – ha detto il sindaco Dario Nardella -: iniziamo a farlo dagli esterni con giardini, parchi e pareti verdi e poi proveremo a farlo sempre di più anche all’interno perché il verde e le piante aiutano i bambini anche nell’apprendimento, li aiutano ad avere un rapporto sano, bello e positivo con la natura. Per noi il rapporto tra l’ambiente e l’educazione dei giovani è fondamentale”. “Questo progetto è frutto di un lavoro di squadra – ha spiegato il sindaco – con gli assessorati all’Ambiente e all’Istruzione e con la Fondazione CR Firenze e si aggiunge al progetto parallelo in corso nelle case popolari coordinato da Casa spa”.

“Investire nel verde urbano significa investire nel futuro della città e nella salute della sua comunità – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, a cominciare dai più piccoli. Per questo, stiamo inverdendo in modo strutturale e permanente i luoghi più vicini ai bambini, in modo da sensibilizzare sull’importanza delle azioni di sostenibilità ambientale e sociale e sulla biodiversità. I fiori e il verde sono infatti fondamentali per la biodiversità e per le api, e oggi i bambini hanno dimostrato di esserne consapevoli. Siamo felici che la Fondazione CR Firenze continui a essere al fianco dell’amministrazione in questi interventi di forestazione urbana”.

“Teniamo molto a questo progetto – ha detto l’assessore all’Istruzione Sara Funaro -. Grazie all’attenzione della Fondazione CR Firenze le pareti di varie nostre scuole saranno abbellite con giardini verticali che danno attenzione all’ambiente e alla sostenibilità in luoghi in cui i bambini vengono formati ed educati. Le pareti verdi hanno un grande valore e un importante significato non solo estetico, ma anche ambientale”.

“La Fondazione CR Firenze – ha dichiarato il suo presidente Luigi Salvadori – è impegnata in numerosi programmi che vedono l’ambiente come protagonista, nella convenzione che è a partire dall’ educazione che possiamo cambiare il destino del nostro territorio. Un destino che deve guardare in primo luogo alla sostenibilità ambientale. La lotta ai cambiamenti climatici non può passare in secondo piano in questo momento storico perché investire nel verde urbano significa investire nel futuro della città e nella salute della sua comunità”.

La prima fase del progetto pareti verdi nelle scuole è stata realizzata tra l’inverno 2020 e la primavera 2021 dall’amministrazione comunale.

Oltre agli interventi già conclusi agli istituti Kassel, Barsanti e Bargellini, finanziati dalla Fondazione CR Firenze per 140mila euro, sono in corso di realizzazione giardini verticali al nido Erbastella, alla scuola dell’infanzia Rucellai e alle scuole secondarie di primo grado Papini e Poliziano frequentate da un totale di circa 600 bambini. Nel dettaglio, alla scuola Sauro Papini (quartiere 3) la parete verde sarà realizzata in corrispondenza dell’ingresso dell’Auditorium, punto di attrazione del pubblico in occasione di manifestazioni, assemblee e spettacoli. È stata individuata un’unica tipologia di pianta rampicante, la vite americana, la cui messa a dimora sarà in parte in piena terra e in parte in cassoni. A terra saranno piantate anche delle Mahonie e Hydrangea arborescens.

Alla scuola Poliziano (quartiere 5) l’intervento interesserà la recinzione esterna, con installazione di pareti verdi in corrispondenza dei pannelli della barriera anti rumore, sul fronte stradale di via Morgagni, principale asse di accesso all’ospedale di Careggi, recentemente riqualificato con l’inserimento della linea 2 della tramvia: la nuova parete verde sarà quindi ben visibile a un numero consistente di passanti, consentendo inoltre un miglioramento climatico per chi percorre la zona, specie nel periodo estivo con riduzione del calore. È stata individuata un’unica tipologia di pianta rampicante, il Solanum, la cui messa a dimora sarà direttamente a terra. A terra saranno piantate delle Mahonie e Hydrangea arborescens.

Alla scuola Rucellai (quartiere 1) è prevista la realizzazione di una parete verde a copertura del muro di confine, installazione di quinte verdi in bambu phyllospachys alte cinque metri per articolare l’area giochi della scuola, oltre alla zona orti in cassoni. Per la parete verde è stato scelto come rampicante sempreverde il Rhyncospermum Jasminoides, la cui messa a dimora sarà in cassoni. Nei vasconi saranno piantate erbacee perenni ricadenti quali vinca ed edera.

Alla scuola Erbastella (quartiere 2) è prevista la realizzazione di un pergolato con rampicanti lungo via della Chimera in sostituzione delle tende parasole. È stata individuata un’unica tipologia di pianta rampicante, la vite americana, la cui messa a dimora sarà direttamente a terra. A terra saranno piantate delle Mahonie e Hydrangea arborescens.

Il progetto prevede non solo la realizzazione delle pareti verdi ma anche la loro manutenzione per un periodo di due anni, a garanzia del corretto attecchimento delle piante.