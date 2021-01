Firenze – Terzo appuntamento per il ciclo Parole della pandemia. Anna Loretoni, docente di Filosofia Politica alla Scuola Superiore Sant’Anna d Pisa parlerà di “Forme della vulnerabilità” interloquendo con Elisa Piras. Nel corso della discussione che avrà luogo venerdì 29 gennaio gennaio alle ore 17,30 saranno esplorate alcune delle dimensioni che il Covid-19 ha portato in evidenza: dalla necessità della cura, alla dipendenza del lavoro produttivo dal lavoro riproduttivo, dal confinamento dei corpi al loro ritorno sulla scena pubblica. Si prenderanno in considerazione due scenari possibili del post-pandemia. Quello della torsione autoritaria e illiberale delle democrazie da una parte, e quello dell’integrazione delle sovranità e della condivisione della governance rispetto alle sfide globali dall’altra.

L’evento, organizzato da Per Un Nuovo Mondo Comune e La Nottola di Minerva in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Per Un Nuovo Mondo Comune, La Nottola di Minerva e Biblioteca delle Oblate, oltre che sul canale you tube di La Nottola di Minerva.

Foto: Anna Loretoni