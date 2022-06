Si comincia domani , 2 giugno, con la Festa della Repubblica e la deposizione alle ore 11 di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza della Libertà, lato Matteotti. Al termine della cerimonia, il concerto in piazza della Repubblica della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo e la consegna di una copia della Costituzione ai giovani montemurlesi divenuti maggiorenni.

Un cartellone con un occhio attento agli amanti della natura con le “passeggiate naturalistiche” promosse in collaborazione con la Fondazione Cdse, de la “Collina delle meraviglia”;mentre per chi desidera godersi gli spettacoli dal vivo, il “Teatro nel Parco” la rassegna teatrale promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo a Villa Giamari e “Cinema nel Parco” a cura dell’associazione Il Villaggio e “Oste in cinema”. Nuova formula invece per la “Montemurlo Music”il mini festival promosso dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo con tre serate tra luglio e settembre. Tra gli appuntamenti in cartellone particolarmente suggestivi quelli del “Monteferrato festival”, con quattro nuove uscite “teatrali” a Cava Guarino.

Nell’estate montemurlese con ben 7 incontri con gli autori torna il “Caffè Letterario” 4a edizione organizzato dall’associazione Il Villaggio Ance e Scao nel parco di Villa Giamari,con la direzione artistica della giornalista Patrizia Scotto di Santolo.In apertura della rassegna , prevista per il 28 giugno, il giornalista opinionista e cronista di lungo corso Enrico Salvadori, con il libro di Paolo Mugnai,” L’arte della risata: i comici toscani”,( La Vela ediz); a seguire il 6 luglio il giornalista appassionato di cronaca e non solo sportiva Piero Ceccatelli con “Il Mostro Nero gli anni dei delitti a Firenze”,(Intermedia ediz.) scritto dal collega Stefano Brogioni, mentre Piero Meucci direttore di Stamp Toscana con David Bruschi caporedattore de La Nazione Prato dialogherà il 12 luglio su “Samsung Rising la vera storia di un impero familiare protagonista della rivoluzione tecnologica”,(Thedotcompany ediz.),il libro che è un vero e proprio reportage giornalistico del pluripremiato Geoffrey Cain, di cui Meucci ha curato traduzione e introduzione.

Non mancherà la suspence grazie all’ultimo giallo di Gigi Paoli giornalista di cronaca nera che il 15 luglio con “Diritto di sangue“,(Giunti ediz.) dialogherà insieme all’esperto giallista Stefano Fiori, mentre Massimo Calissi il 22 luglio con “I sogni di Oreste Curlò”, (Porto Seguro ediz.),ci parlerà con Sandra Vannucci delle pieghe dell’anima attonite di fronte a fatti inspiegabili. Spazio anche a temi sensibili il 9 luglio con il libro “Taxi Milano 25 ,in viaggio con zia Caterina una rivoluzionaria dei nostri giorni”,( San Paolo ediz.)di Alessandra Cotoloni scrittrice ed architetto sulla famosa tassista di Firenze conosciuta come zia Caterina, che da anni mette a disposizione il suo coloratissimo taxi per i piccoli pazienti oncologici e d’attualità con “Crescita selvaggia”,(Fazi ediz.) di Keyi Sheng tradotto da Federico Picerni professore di letteratura cinese contemporanea.

Con Matteo Burioni dell’associaziome Orientiamoci in Cina il 27 luglio dialogheranno sulle trasformazioni socio economico e sociali della Cina di oggi. Tutti gli incontri del Caffè Letterario sono ad ingresso libero con inizio alle ore 21.00

In foto da sinistra Angelo Festa presidente associazione il Villaggio Ance e Scao; Giuseppe Forastiero assessore alla Cultura; Simone Calamai Sindaco di Montemurlo e la giornalista Patrizia Scotto di Santolo .