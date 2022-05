Firenze – Un luogo simbolo di Firenze e la sua storia, alla scoperta della tradizione attraverso i racconti dei piccoli produttori, dei venditori e degli artigiani. Si sta parlando dello Storico Mercato Centrale e il tour che lo fa scoprire si chiama “Alla scoperta del Mercato”. Una speciale visita guidata a cura dei ragazzi del liceo linguistico Russel-Newton di Scandicci che porteranno il gruppo di turisti e fiorentini tra i banchi del piano terra illustrando le caratteristiche architettoniche dell’edificio e le tradizioni centenarie e accompagnando i visitatori tra alcuni dei banchi simbolo della città. Un tour insolito alla scoperta di colori, profumi e, soprattutto, sapori che convivono da 148 anni in cornice storica e legata al passato.

Ma soprattutto un modo per valorizzare e portare sotto i riflettori internazionali mestieri e saperi che vengono tramandati da generazioni. Il tour gratuito, che sarà in italiano, in inglese, spagnolo, francese e tedesco e durerà circa 40 minuti, sarà effettuato dal 13 giugno al 17 a giugno e dal 20 giugno al 24 giugno con orario 10 – 14. Durante lo stesso periodo, agli ingressi principali del piano terra (piazza del Mercato Centrale e via dell’Ariento), saranno a disposizione due info point temporanei presidiati sempre dagli studenti del Russel-Newton.

E’ gradita la prenotazione alla visita gratuita: tourmercatocentrale@gmail.com