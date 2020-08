Firenze – La delibera sulla apertura anticipata della Ztl ai fiorentini e ai non residenti per dare una mano alle attività economiche duramente provate dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus è arrivata e sarà in vigore già dal 28 di agosto fino a tutto settembre. Ma porta con sé una serie di novità al piano originario fortemente voluto dal sindaco Dario Nardella e messo a punto ai primi del mese.

Spariscono le cosiddette “staffe”, i percorsi obbligati cioè per arrivare in Piazza Strozzi e Piazza Ognissanti. Come pure i parcheggi a pagamento che in un primo momento erano stati pensati per i non residenti nei due siti. In compenso arrivano 1.500 posti auto scontati nei garage privati frutto di una convenzione perfezionata negli ultimi giorni per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini.

I varchi presi in considerazione saranno due su 19: il primo dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e il secondo dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena. Resteranno aperti dal lunedì al venerdì a cominciare dalle 16. Per consentire un parcheggio il più possibile tranquillo e soprattutto ampio il Comune ha raggiunto due accordi: il primo con Firenze Parcheggi per quanto riguarda i posti sotto la stazione di Santa Maria Novella e con un garage privato nella zona di Ognissanti che mettono a disposizione gli stalli a un euro l’ora dalle 16 alle 24; l’altro attraverso il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico per tariffe scontate dal 30 al 50% modulate nell’arco dell’intera giornata: inoltre in circa 15 autorimesse la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita. In questo modo si eviterà il rischio che Piazza Strozzi e Piazza Ognissanti potessero diventare parcheggi esasperati. Nella prossima settimana verranno pubblicizzate le varie tariffe e sarà a disposizione l’elenco dei garage convenzionati.

Le novità però non si fermano qui perché il parcheggio di Piazza del Carmine sarà riservato ai residenti dei settori A e O che potranno parcheggiare lì h24 fino al 30 settembre: si tratta di 36 posti (lato piazza Piattellina) lasciando libero il fronte del sagrato della Basilica. Ingresso e uscita al parcheggio dove sono installati i pilomat. Inoltre sempre fino al 30 settembre è prevista la sospensione dalle 20.30 alle 24 di tutti i giorni feriali dell’area pedonale nella zona del Mercato di San Lorenzo: via dell’Ariento, via Panicale (da piazza del Mercato centrale a via dell’Ariento) e via Sant’Antonino (da via dell’Ariento a piazza del Mercato Centrale). Anche qui potranno sostare in via straordinaria i veicoli con uscita da via Canto dei Nelli e piazza Madonna degli Aldobrandini. I posti auto saranno disponibili via via che sarà ultimata la pulizia delle strade al termine del mercato.