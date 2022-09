Firenze – Approvata questa mattina dal Consiglio comunale la delibera di bilancio consolidato per l’anno 2021. Il documento, presentato in aula dall’assessore al bilancio Federico Gianassi, contiene l’aggregazione dei risultati del Comune e dei principali enti partecipati, strumentali e controllati dal Comune rappresentati da oltre una trentina fra fondazioni, società controllate e società partecipate.

“Il bilancio consolidato del Comune di Firenze per il 2021 mostra risultati positivi e di solidità dell’ente – ha spiegato in consiglio Gianassi – . È un risultato ottimo perché si tratta di un bilancio che consolida i dati del Comune e delle società partecipate e mostra solidità del conto economico che chiude con risultati positivi e migliorativi rispetto a quelli del 2020”.

Il conto economico chiude infatti con un risultato d’esercizio di oltre 26 milioni rispetto al risultato 2020 di 9 milioni, e lo stato patrimoniale prevede una chiusura con un attivo di oltre 4,8 miliardi, a fronte di un precedente risultato di 4,4 miliardi.