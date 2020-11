Grosseto – Due anticipi questo pomeriggio del Girone A della serie C. Uno era il derby del Tirreno che si è risolto a favore del Grosseto sul Livorno. Ha sbloccato la partita avviata ad un giusto zero a zero, all’ultimo minuto dei quattro di recupero concessi dall’arbitro. Autore del gol Sicurelli. Un derby, insomma risolto all’ultimo tiro.

Un derby cosi, così. Lo ha vinto il Grosseto, ma poteva vincerlo anche il Livorno. Una partita di assoluto equilibrio in cui le due squadre tatticamente hanno badato molto a chiudere tutti gli spazi in difesa. Una tattica accettabile ma non era stato tenuto conto che il risultato può cambiare all’ultimo secondo.

Scarna la cronaca. Un palo al 14’ del grossetano Russo; un gol annullato del labronico Mazzeo per fuori gioco.

Nell’altro anticipo il Renate batte Alessandria (gol di Galuppini e Rada e per gli ospiti Eusepi) e resta in piena corsa per la promozione.

Le partite delle squadre toscane in programma domani domenica sembrano piuttosto facili. La Carrarese in casa non dovrebbe faticare più di tanto a mettere sotto i sardi dell’Olbia. La Lucchese in netto progresso di rendimento anche per i nuovi acquisti (viene da due pareggi consecutivi) dovrebbe centrare il primo successo ospitando il Giana. Servirebbe anche per allontare dalla mente le negative vicissitudini vissute dall’inizio del campionato.

Pure il Pontedera sul campo amico parte favorito contro la Pro Patria. Compito invece molto impegnativo per la Pistoiese che farà visita alla Juventus. Servirebbe proprio un risultato positivo alla Pistoiese per alimentare la propria modesta classifica.

CLASSIFICA

Renate p.25; Pro Vercelli p. 23; Carrarese p. 19; Lecco p.18; Alessandria p. 17; Grosseto p.17; Pro Sesto p. 17; Pontedera p.16; Como p.16; Pro Patria p.15; Albinoleffe p. 15; Novara p.14, Livorno p.13; Juventus p. 13; Pergolettese p.12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Olbia p. 8; Giana p. 7; Lucchese p. 3.

12° GIORNATA

RISULTATI – Grosseto-Livorno 1-0; Renate-Alessandria 2-1.

DOMANI : Pontedera-Pro Patria ore 12,30; Carrarese-Olbia ore 16,30; arbitro Maria Marotta di Sapri; Juventus-Pistoiese ore 15 arbitro Filippo Giaccagna di Jesi; Lecco-Pergolettese, ore 16, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Lucchese-Giana ore 15, arbitro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa; Pro Vercelli-Pro Sesto, ore 15 arbitro Daniele Rutella di Enna; Albinoleffe-Como ore 17, arbitro Mario Perni di Roma.

Piacenza-Novara e per il girone B Arezzo-Fano in programma domani sono state rinviate a data da destinare.

MERCOLEDI’ 25 – Recuperi, ore 15 : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli; Juventus-Grosseto; Mantova-Arezzo.

GIRONE B : Mantova-Arezzo.

TREDICESIMA GIORNATA

SABATO 28 – Pergoletteese-Renate ore 15; Alssandria-Pro Vercelli, ore 15.

DOMENICA 29 – Giana-Carrarese; Livorno-Pontedera; Pistoiee-Lucchese; Pro Patria-Grosseto; Olbia-Juventus

LUNEDI 30 – Como-Piacenza.

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.