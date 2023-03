Isola d’Elba (Capoliveri) – Nel weekend di Pasqua, sabato 8 e domenica 9 aprile, l’isola d’Elba sarà teatro di una spettacolare due giorni che vedrà in sella i migliori biker nazionali ed internazionali per la Capoliveri Legend XCO, prova degli Internazionali d’Italia Series e gara Internazionale UCI HC. I partecipanti saranno chiamati a sfidarsi su circuiti sterrati, curve e drop adrenalinici nello scenario unico di quest’isola vocata all’outdoor e alle due ruote. Sarà infatti possibile prendere parte a un’esperienza di sport e divertimento in un luogo speciale, che ha fatto la storia di questo territorio: le Vecchie Miniere del Vallone Alto sul Monte Calamita.

Le gare avranno inizio venerdì 7 aprile con le prove libere sul percorso, in preparazione delle gare internazionali di sabato 8 aprile: si svolgeranno prima con le UCI XCO Junior Series e a seguire le Categorie Open, a cui parteciperanno protagonisti del mondo a due ruote come Nino Schurter, 10 volte campione del mondo, e altri importanti atleti protagonisti in coppa del mondo.

Domenica 9 aprile sarà la volta invece della Elba Bike Legend Young, in cui si sfideranno le categorie esordienti e gli allievi, e della Mini Legend Elba Bike in cui concorreranno anche i più piccoli. Un’opportunità di partecipare a una manifestazione di spicco nel panorama MTB e di veder gareggiare anche i grandi campioni su tracciati di livello internazionale ideali per le ruote grasse.

“Nei mesi scorsi, i lavori di preparazione dei percorsi dal punto di vista tecnico, che già nel 2022 avevano stupito per la loro spettacolarità, sono stati intensi. Abbiamo ottimizzato diverse zone di gare, allargando, per esempio, alcuni tratti per favorire i sorpassi – commenta Maurizio Melis, Presidente del Capoliveri Bike Park – La priorità per noi è puntare su percorsi sempre più completi, sfidanti e allo stesso tempo accessibili a tutti, ma non per questo meno impegnativi per i più esigenti. L’MTB – continua Melis – è una grande protagonista di questo territorio che, grazie alla sua conformazione geografica, alla varietà di paesaggi e a gare epiche come appunto la Capoliveri Legend XCO, offre la possibilità di vivere un mix di sport, natura e adrenalina tra sentieri sterrati, panorami e tratti di costa incontaminati”.