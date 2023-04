Firenze – Dal laboratorio sulla tradizione dello Scoppio del Carro a quello sul cioccolato nel Granducato di Toscana, dal mini-campus che abbina lingua inglese ad esperienze d’arte nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, fino al ricco calendario di visite che consentono di conoscere meglio i musei cittadini e scoprire le nuove mostre in corso. In occasione delle vacanze pasquali, MUS.E propone un programma di appuntamenti nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi.

Per gli adulti, al Museo di Palazzo Vecchio in programma visite tutti i giorni (eccetto il giovedì pomeriggio) affiancate dalla possibilità di scoprire i Percorsi Segreti. Fanno da controcanto le iniziative a Palazzo Medici Riccardi, dove le visite guidate al museo, con la celebre Cappella dei Magi, si alternano a quelle alla mostra Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze.

Le visite sono disponibili anche negli altri musei cittadini: per conoscere la millenaria storia del complesso domenicano di Santa Maria Novella o apprezzare gli squisiti capolavori d’arte collezionati dall’antiquario Stefano Bardini nel museo omonimo; per riscoprire la storia del complesso delle Murate e di MAD Murate Art District, che presenta la mostra 102 metri, di Nicolò Degiorgis.

Ai bambini e alle loro famiglie è proposto un programma altrettanto vario. Si comincia con Palazzo Vecchio, dove sono disponibili innanzitutto le storie per i più piccoli: la Favola della tartaruga con la vela, saggia amica che insegna ad affrettarsi lentamente, il racconto animato Per fare una città ci vuole un fiore, dove a sbocciare è l’iris fiorentino simbolo della città e la Favola profumata della natura dipinta. Ai bambini è dedicato anche il percorso animato Vita di corte (tutti i giorni), che permette di immergersi nell’atmosfera della corte medicea di metà Cinquecento e per i più grandicelli (a partire dagli 8 anni) Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato (sabato 8 e lunedì 10 aprile alle 16:30), centrata sui frutti del cacao giunti da oltreoceano a Firenze e tuttora protagonisti delle nostre tavole festose.

Per le famiglie con bambini che vogliono fare un’esperienza d’arte sono previsti atelier a Palazzo Medici Riccardi, dove il maestro di pittura sarà Luca Giordano. Nel complesso di Santa Maria Novella le famiglie potranno rivivere la silenziosa e affascinante vita quotidiana che trovava spazio nei chiostri, in basilica e negli ambienti del convento fra Trecento e Quattrocento grazie all’attività Alla scoperta di Santa Maria Novella, mentre al Museo Bardini torna in programma l’attività centrata sul colore Blu, tanto amato dall’antiquario da rivestire le pareti del suo regno. Le attività laboratoriali sono sostenute da GIOTTO, Colore Ufficiale delle Attività Educational.

Nei Musei Civici Fiorentini il costo delle proposte è di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso a ciascun museo. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze. La partecipazione è gratuita per i possessori della Card del Fiorentino, entro le tre proposte annue incluse nella Card.

La prenotazione è obbligatoria. Info, orari e prenotazioni: 055-2768224 info@musefirenze. it

Per Palazzo Medici Riccardi il costo delle proposte €2,00 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €4,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria. Info, orari e prenotazioni: 055-2760552 info@ palazzomediciriccardi.it

Orari dei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo:

Il giorno di Pasqua il Museo di Palazzo Vecchio sarà aperto dalle 9 alle 19 e la torre di Arnolfo dalle 9 alle 17; il Museo Novecento sarà visitabile dalle 11 alle 20. Il Museo di Santa Maria Novella sarà aperto dalle 13 alle 17,30 e per l’intera giornata ad accesso gratuito. Saranno chiusi il Museo Stefano Bardini, la Fondazione Romano, la Cappella Brancacci e il Museo del Ciclismo Gino Bartali.

A Pasquetta il Museo di Palazzo Vecchio sarà aperto dalle 9 alle 19 e la torre di Arnolfo dalle 9 alle 17, mentre il Museo Novecento dalle 11 alle 20. Il Museo di Santa Maria Novella sarà aperto dalle 9,30 alle 17,30 e il Museo Stefano Bardini dalle 11 alle 17; la Fondazione Romano e la Cappella Brancacci saranno aperte dalle 10 alle 17. Chiuso – in quanto chiusura ordinaria il lunedì – il Museo del Ciclismo Gino Bartali.