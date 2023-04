Camaiore – Si è svolta a Nocchi la Processione Triennale di Gesù Morto. E’ la ricorrenza meno antica, ciononostante la più sentita, partecipata e scenografica. Ogni tre anni la sera del Venerdì Santo, tutte le case del paese sono illuminate da migliaia di lumini a olio in preparazione della lunga processione che, sul far della sera, esce dalla chiesa parrocchiale con il grande palco su cui viene allestito il simulacro della Passione, portato a spalla per le vie del paese.

Foto di Stefano Dalle Luche