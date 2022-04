Firenze – Strutture ricettive prenotate al 77% e 120mila pernottamenti attesi nelle vacanze di Pasqua. È quanto risulta da un’indagine del Centro studi turistici condotta su un campione di 108 strutture ricettive nelle scorse settimane.

Sono soprattutto gli italiani a tornare (63,1% delle presenze), ma molti europei hanno fissato le stanze: sono oltre 45mila pernottamenti stimati. Attesi soprattutto francesi, tedeschi, britannici, spagnoli, olandesi, svizzeri e austriaci.

Restano costanti i turisti statunitensi e canadesi. “Dopo le restrizioni degli ultimi due anni e in un momento drammatico per la situazione internazionale, la Pasqua 2022 fa intravedere un periodo di ripresa per il turismo fiorentino – ha detto l’assessore al turismo Cecilia Del Re -. Lo conferma l’indagine del Centro studi turistici che conforta le indicazioni arrivate dagli operatori turistici, che già nelle scorse settimane avevano registrato un aumento significativo delle prenotazioni per la maggior parte dal mercato italiano”.