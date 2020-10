Firenze – Passaggio delle consegne oggi a Palazzo Strozzi Sacrati: una breve e sentita cerimonia che ha visto l’entrata in carica ufficiale nel ruolo di presidente della Regione Toscana di Eugenio Giani. A rendere simbolicamente evidente il passaggio, quel ripetere il gesto che dieci anni fa segnò il passaggio di potere da Claudio Martini a Enrico Rossi, il regalo della cravatta. Una cravatta rossa non a caso, sfilata dal collo della camicia dal presidente uscente, e indossata dal neo presidente Eugenio Giani, oggi ufficialmente proclamato a due settimane e mezzo dalle elezioni del 20 e 21 settembre da cui è uscito vittorioso. Rossi si allontana dal centro della Sala Pegaso: “Gli addii brevi sono i migliori” dice, citando Humphrey Bogart e “Casablanca”, ringraziando tutti, politici, tecnici e collaboratori a tutti i livelli, per il lavoro svolto in questi anni. Ringrazia anche Giani nel suo ruolo di presidente uscente del Consiglio regionale: il primo presidente di Consiglio regionale a diventare presidente della Toscana.

“Enrico ha svolto il suo compito in modo egregio e passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Regione Toscana – dice il neo presidente – Negli ultimi tempi, anche per comunanza di impostazione politica vi era nel mio profilo quello di una continuità con il lavoro che ha svolto Enrico, abbiamo stretto anche di più il nostro rapporto umano che per me è un bene prezioso. Mi muovo su un piano che è quello di sviluppare quello che ha fatto egregiamente e che gli elettori ci hanno confermato in un risultato netto e chiaro”.

Indicando poi il gonfalone della Toscana steso alle sue spalle ne ricorda la storia e rilancia. “Da mille anni i colori della regione sono il rosso e il bianco. E poi c’è il Pegaso, che ci ricorda il Comitato di liberazione nazionale ed ha dunque un alto valore simbolico. La mia intenzione è di rappresentare tutta la Toscana”. Nel suo studio farà appendere un ritratto di Cosimo I dei Medici e uno di Pietro Strozzi. “Due personaggi che in vita hanno litigato molto – scherza Giani – ma che ora dovranno idealmente collaborare”.