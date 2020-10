Firenze – Passaggio delle consegne oggi a Palazzo Strozzi Sacrati: una breve e sentita cerimonia che ha visto l’entrata in carica ufficiale nel ruolo di presidente della Regione Toscana di Eugenio Giani. A rendere simbolicamente evidente il passaggio, quel ripetere il gesto che dieci anni fa segnò il passaggio di potere da Claudio Martini a Enrico Rossi, il regalo della cravatta. Una cravatta rossa non a caso, sfilata dal collo della camicia dal presidente uscente, e indossata dal neo presidente Eugenio Giani, oggi ufficialmente proclamato a due settimane e mezzo dalle elezioni del 20 e 21 settembre da cui è uscito vittorioso. Rossi si allontana dal centro della Sala Pegaso: “Gli addii brevi sono i migliori” dice, citando Humphrey Bogart e “Casablanca”, ringraziando tutti, politici, tecnici e collaboratori a tutti i livelli, per il lavoro svolto in questi anni. Ringrazia anche Giani nel suo ruolo di presidente uscente del Consiglio regionale: il primo presidente di Consiglio regionale a diventare presidente della Toscana. “Enrico – dice il neo presidente Giani – passerà alla storia come un grande presidente della Toscana. Ha portato avanti gli ideali della nostra tradizione con grande capacità. Lavorerò per lo sviluppo dei valori che Enrico mi consegna attraverso il suo dono”. Poi si volta dietro, dove campeggia steso il gonfalone della Toscana, ne spiega la storia e rilancia. “Da mille anni i colori della regione sono il rosso e il bianco. E poi c’è il Pegaso, che ci ricorda il Comitato di liberazione nazionale ed ha dunque un alto valore simbolico. La mia intenzione è di rappresentare tutta la Toscana”. Nel suo studio farà appendere un ritratto di Cosimo I dei Medici e uno di Pietro Strozzi. “Due personaggi che in vita hanno litigato molto – scherza Giani – ma che ora dovranno idealmente collaborare”.

Il neo presidente Eugenio Giani ricorda i suoi cinque anni alla guida dell’assemblea legislativa citando il valore del senso di identità che ha cercato di incarnare e il valore della Toscana diffusa. Continuerà per questo ad indossare la fascia che istituì nel 2015. “La fascia la porterò anche da presidente della Regione. Non tanto per me ma perché voglio dare ai consiglieri il messaggio di usarla perché nelle occasioni pubbliche il consigliere possa essere subito visibile a tutti che è presente. Sapete quanto fu discussa la fascia – ha aggiunto Giani – ma quella legge fu la prima che approvai da presidente del Consiglio regionale”. Rammenta tra le altre le leggi sulle città murate, sui centri commerciali naturali, sulle Pro Loco. Infine, “illustrerò il programma di governo e presenterò la Giunta durante la prima seduta di Consiglio”, dice, rispondendo ai giornalisti presenti. La data ipotizzata è lunedì 19 ottobre, seguita da un seconda seduta il 21 o 22. “Tra le cose di cui dovremo da subito occuparci – anticipa il neo presidente – c’è sicuramente l’emergenza Covid-19 ma anche l’aggiornamento del patto per lo sviluppo e per il lavoro, nel segno della concertazione”. L’ultimo è stato siglato con le categorie da Rossi a luglio 2019, un anno fa. Foto: Luca Grillandini