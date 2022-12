Firenze – Un cambio di passo con tanto di denaro sonante. E’ questa la notizia che giunge dai deputati toscani della Lega, Andrea Barabotti, Elisa Montemagni, Tiziana Nisini e Edoardo Ziello che in una nota scrivono: “E’ importante il cambio di passo che il ministro Salvini ha imposto alle realizzazioni infrastrutturali in Italia. Solo per il Gruppo Fs si parla di appalti per 1,42 miliardi di euro e gare per oltre 10,4. Risorse cospicue che arriveranno anche in Toscana, con l’appalto aggiudicato da RfiI di oltre 1 miliardo di euro per i lavori per la realizzazione del passante e della stazione Av del nodo di Firenze”.