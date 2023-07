Vaglia – Continuano alla discarica abusiva di Paterno i lavori propedeutici per la bonifica completa del sito. Dopo l’individuazione, da parte del Comune di Vaglia, del progettista e direttore lavori per il PDC (Piano di Caratterizzazione dei Rifiuti), nelle scorse ore, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Magistratura, l’assessore all’ambiente e vicesindaco Riccardo Impallomeni, accompagnato dal progettista e dai Carabinieri Forestali, si è recato alla discarica abusiva per verificare lo stato del sito.

“Abbiamo messo a punto un altro importante passo verso la bonifica completa del sito di Paterno dopo quello di qualche settimana fa, con l’incarico al progettista e direttore lavori per la caratterizzazione dei rifiuti. Si tratta di un momento fondamentale, in quanto questo è un passaggio chiave dell’intero procedimento- spiega il vicesindaco ed assessore all’ambiente Impallomeni– durante questa fase si procede infatti a progettare la metodologia con cui individuare i punti di campionamento. Questi porteranno all’estrazione di camponi da avviare ad analisi”. Continua Impallomeni: “Il primo passo importante è stato ottenere l’autorizzazione di accesso al sito da parte della magistratura. L’ingresso all’interno della discarica è fondamentale in quanto dobbiamo definire le prospezioni sismiche, i sondaggi ed il prelievo di campioni da analizzare. Queste attività forniranno il quadro dei rifiuti abusivamente sepolti nell’area, tutt’oggi confiscata dalla Magistratura. Una volta delineato il quadro complessivo- conclude l’assessore- il progetto dovrà essere autorizzato dalla Regione, dall’Arpat e dalla ASL”. Si tratta perciò di una tappa fondamentale del lungo iter necessario per la bonifica dell’area della cava (6 ettari) interessata all’operazione. I lavori di messa in sicurezza sono inziati a metà giugno dello scorso anno, mentre il 6 luglio 2022 è stata firmata la “Convenzione per la caratterizzazione dei rifiuti e redazione della analisi di rischio” tra il Comune di Vaglia e la Regione Toscana, che stabilisce sia il cronoprogramma dei lavori sia l’erogazione delle risorse finanziarie a fondo perduto (189 mila euro) messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente alla Regione Toscana e, quindi, al Comune di Vaglia.