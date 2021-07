Torre del Lago – E’ cominciato a Torre del Lago, al al Gran Teatro Puccini all’interno della rassegna Estate leggerissima, il tour internazionale di Patti Smith. Davanti a una platea gremita la cantautrice e poetessa americana ha presentato i suoi brani dall’album Banga, alcune delle sue grandi hit e due tributi di grandissimo virtuosismo canoro: Hard Rain di Bob Dylan e, soprattutto, l’aria “Vecchia zimarra” dalla Bohème di Giacomo Puccini. ” Sono stata a visitare il museo casa Puccini, dove tutto è come vivo e si percepisce un’energia particolare”, ha detto durante il concerto. Così ha promesso al direttore del museo di cantare quell’aria, cosa che ha ripetuto due volte, insoddisfatta del primo tentativo di un brano composto per la voce di basso. Quando ero adolescente “ho conosciuto Puccini nello stesso periodo nel quale ho conosciuto Little Richard”, ha aggiunto per sottolineare due fonti della sua futura ispirazione artistica.

Patti, in Italia per cinque concerti a luglio, è accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Nella foto il Patti Smith Quartet a cena da Cecco a Torre del lago