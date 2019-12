Firenze – Il mutuo contratto dall’Uisp con il Credito Sportivo per interventi sulle Pavoniere potrà essere rinegoziato. Il consiglio comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al patrimonio immobiliare Alessandro Martini, la delibera relativa alla rinegoziazione della durata e rateizzazione mensile del mutuo acceso dall’Unione Italiano Sport per tutti, pari per a 1.743.000 euro, per la ristrutturazione di parte del complesso di proprietà del Comune dato in concessione all’Uisp.

“Con questo atto autorizziamo il concessionario che ha la gestione della piscina delle Pavoniere fino al 2027 a rinegoziare il mutuo allineando la scadenza delle rate con quella della concessione – ha spiegato Martini – in questo modo Uisp potrà spalmare la cifra da restituire in un periodo più lungo abbassando la rata mensile e garantendo lo svolgimento di servizio molto gradito ai cittadini ”.

L’assessore Martini ha precisato che niente cambia nei rapporti tra Uisp e Amministrazione: “La scadenza della concessione resta fissata a dicembre 2027 mentre il mutuo terminerà a maggio dello stesso anno”. Da parte sua l’assessore allo sport Cosimo Guccione ha evidenziato che “l’Amministrazione ha utilizzato uno strumento previsto dalla normativa per venire incontro ad alcune difficoltà evidenziate dal gestore e di conseguenza dare un sostegno all’attività sportiva in città”.