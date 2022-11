Firenze – Non è un colpo di scena, ma arriva l’ufficialità: Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ha dichiarato che si candiderà a segretario del Partito Democratico. Unico candidato al momento, l’annuncio è stato dato nella nativa Campogalliano, in provincia di Modena. Gli altri nomi che sembrano n al momento in lizza sono Elly Schlein, Paola De Micheli e i due sindaci, rispettivamente di Pesaro e Firenze, Matteo Ricci e Dario Nardella. Ricordiamo che ieri, sabato 19 novembre, il congresso del Pd ha deciso la data delle primarie per segretario del partito, fissate per il 19 novembre 2023.

“Ho chiamato Stefano per fargli un sincero in bocca al lupo – ha detto il sindaco Nardella – Da ieri, con la modifica allo statuto, è iniziato per tutto il Pd un percorso difficile ma avvincente. Noi vogliamo essere protagonisti di questo congresso a partire dai contenuti e lavoriamo perché domenica a Roma ci sia un bel confronto sulle idee. Arrivano molte adesioni qualificate all’iniziativa “Idea Pd” (domenica 27 novembre alle 11 al Cinema Quattro Fontane), tra cui il movimento Volt Italia e quello Italia in Comune che conta numerosi amministratori. Avremo un bel confronto con forze trasversali e civiche.

Qualunque leadership del nuovo Pd ha bisogno di idee forti.

Per le candidature come sappiamo c’è il tempo per prendere le giuste decisioni. In questi giorni con Stefano come con gli altri protagonisti politici di questo congresso c’è un dialogo aperto e costruttivo.

Tutti dobbiamo mettere davanti l’interesse della casa comune del Pd ed evitare che il congresso diventi un semplice scontro personale. C’è bisogno di politica e di idee”.