Firenze – “Pd in campo, forte, robusto, opposizione bella al governo, lo abbiamo visto in aula e fuori, nel Paese sta raccogliendo consensi. Ci sono tutte le condizioni per ripartire – dice l’ex assessore comunale al bilancio, deputato del Pd, Federico Gianassi – siamo contenti che Elly sia a Firenze, da sempre città democratica”. Insomma, ma la svolta, quella di cui parla Schlein quando dice “nuovo corso del Pd”, arriva? “Mi sembra sia già arrivata – dice Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, deputato Pd e segretario regionale del partito – si vive una fase nuova,una stagione diversa, c’è più fiducia. Dobbiamo sentirci responsabilizzati da questo, perché tutta questa fiducia non la possiamo tradire. Mi pare che i primi segnali che la segreteria nazinale, ma anche noi a livello locale stiamo provando a dare, siano quelli di accompagnare questo nuovo vento, e il tema del lavoro torna ad essere centrale per il nuovo Pd”. Tema del lavoro al centro, e dunque, va da se’, domanda sul cuneo fiscale di marca governativa.

“Una manovra temporanea e insufficiente – dice Gianassi – che utilizza un intevento preventivo di Draghi. Qui c’è bisogno di fare una grande rivoluzione per abbassare le tasse ai lavoratori e umentare il reddito. Quindi la strada non è quella giusta. Stiamo provando a combattere, sia in aula che fuori, per mettere al centro dell’interesse delle istituzioni nazionali questa grande battaglia”.

Tirando le fila, si “riparte dai diritti sociali e collettivi, la casa, il welfare e il lavoro tornano al centro. Come detto sin dall’inizio di questo percorso congressuale”, conclude Fossi.

in foto, da sinistra Fossi e Gianassi, al centro Nardella