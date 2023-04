Firenze – Ancora attacchi alla Resistenza. Il Pd denuncia un post su Facebook, poi rimosso, di una ex candidata per FdI al Consiglio comunale di Pistoia, in cui si asseriva lo stupro di 25mila donne da parte dei partigiani, concludendo con la domanda: “Cosa festeggiate?”.

La risposta del segretario del Pd regionale Emiliano Fossi: “Il 25 aprile è la Festa della Liberazione dal nazifascismo, punto. Una giornata da celebrare per non dimenticare mai il sacrificio di tutti quegli uomini e quelle donne che ci hanno permesso di essere liberi. Eppure, praticamente ogni giorno, ci ritroviamo davanti a tentativi di riscrivere la storia. Questa volta a farlo è stata Violetta Maestripieri, candidata al consiglio comunale ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia Pistoia, che ha infangato la memoria dei partigiani accusandoli di aver commesso 25mila stupri in città. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, da cui mi auguro la Presidente Meloni, il sindaco di Pistoia e tutto il partito Fratelli d’Italia prendano le distanze quanto prima”.

Anche i senatori del Pd Valeria Valente e Dario Parrini, componenti della Commissione Affari costituzionali del Senato, intervengono con parole durissime: “A Pistoia l’ennesima iniziativa revisionista di questo 25 aprile. E’ una barbarie intollerabile, un’accusa infamante e assurda, l’ennesimo tentativo ignobile quanto inutile e dannoso di riscrivere la storia. Il 25 aprile è la Festa di Liberazione dal nazifascismo, in cui si celebrano la Resistenza, il sacrificio delle partigiane e dei partigiani e i valori della nostra Costituzione, che è antifascista. Questa volta la Destra usa addirittura un argomento come la violenza sessuale contro le donne a scopi propagandistici. Rispondiamo: ora e sempre Resistenza”.