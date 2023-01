Firenze – Si sono chiusi oggi alle 18 i termini per la presentazione delle candidature a segretario regionale del Partito Democratico della Toscana. Alla sede di Via Forlanini a Firenze sono state depositate le firme e le linee programmatiche per le mozioni di Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

Come da regolamento, trattandosi di un numero inferiore a tre candidature, per il segretario regionale non é previsto un voto nei circoli, ma unicamente nelle primarie aperte a tutti gli elettori il 26 febbraio prossimo.

Per il segretario nazionale é prevista invece una prima fase di dibattito nei circoli tra gli iscritti, dal 3 al 12 febbraio, per selezionare i due nomi che parteciperanno alle elezioni primarie aperte il 26 febbraio contestualmente alle primarie per il segretario regionale.