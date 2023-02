Firenze – Nell’ottica di allargamento dell’area di sostegno al Pd, la corsa a due fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, produce comunque effetti positivi. Infatti, secondo quanto dice Giani a margine di un evento tenutosi stamattina, per il “nuovo” Pd il confronto fra le basi economico-sociali diverse rappresentate dai due candidati, è utile “per sintetizzare una politica comune per rilanciare il Partito democratico, sia a livello regionale che nazionale”.

Per quanto riguarda i primi risultati, ricorda Giani, “mi sembra che i dati stiano portando a un orientamento prevalente sul piano nazionale, per Bonaccini, mentre per quello regionale tutto si deciderà il 26 febbraio”.

“Credo che sia importante sottolineare le nuove linfe di dibattito, di confronto, di unità che nella scelta di candidati che sono assolutamente conciliabili (Bonaccini e Schlein sono stati a lungo presidente e vicepresidente della Regione Emilia Romagna), possono allargare la base di consenso del Pd per dargli una maggiore e più forte vitalità”.