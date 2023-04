Firenze – “Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria di Elly Schlein. Una squadra di persone competenti, capace di interpretare il nuovo corso del Partito Democratico. Un particolare in bocca al lupo va ai toscani Marco Furfaro e Iacopo Melio, che sapranno guidare e rispondere al meglio alle importanti funzioni politiche che sono stati chiamati a svolgere”. Sono queste le parole con cui Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana, saluta il varo della nuova segreteria di Elly Schlein.

I nomi della nuova segreteria:

– Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr

– Davide Baruffi: Enti locali

– Marta Bonafoni: Coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo

– Stefania Bonaldi: PA, professioni e innovazione

– Annalisa Corrado: Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030

– Alfredo d’Attorre: Università

– Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche del Pd, welfare, contrasto alle diseguaglianze

– Maria Cecilia Guerra: Politiche del lavoro

– Camilla Laureti: Politiche agricole e alimentari

– Marwa Mahmoud: Partecipazione e formazione politica

– Pierfrancesco Maiorino: Politiche migratorie e Diritto alla casa

– Irene Manzi: Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa

– Antonio Misiani: Economia, finanze, imprese e infrastrutture

– Giuseppe Provenzano: Esteri, Europa e cooperazione internazionale

– Vincenza Rando: Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza

– Sandro Ruotolo: Informazione, cultura e memoria

– Marco Sarracino: Coesione territoriale, sud e aree interne

– Marina Sereni: Diritto alla salute e sanità

– Debora Serracchiani: Giustizia.

– Igor Taruffi: Organizzazione Pd

– Alessandro Zan: Diritti.

Il consiliere regionale toscano Iacopo Melio guiderà il Dipartimento “Contro ogni barriera” per l’inclusione. Secondo quanto si apprende, i due nomi che dovrebbero entrare in segreteria sarebbero Nicola Irto, senatore e segretario regionale del partito in Calabria, e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.