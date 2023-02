Firenze – Elli Schlein ribalta i voti dei circoli e vince. Prima donna della storia del partito, è la nuova segretaria del PD con il 53,8%. A dare la palma della vittoria è lo stesso Bonaccini, che dice: “Ora aiutiamola tutti insieme”.

Si vota per due, in Toscana, e la regione rispetta le voci che assicuravano che la sorpresa fosse possibile. E la sorpresa è la vittoria di Elly Schlein contro Stefano Bonaccini, in una Regione dove tutto o quasi l’establishment del Pd si è schierato per il governatore dell’Emilia Romagna.

In ballo è anche il posto di segretario regionale, e a contendere la posizione è Emiliano Fossi, e sindaco di Campi, parlamentare di fresca elezione, e sostenitore da sempre di Schlein. Alle 22.52, l’on. Marco Furfaro annuncia: “In Toscana ha vinto Fossi, della mozione Schlein”.

Intanto, Schlein procede come un treno: a Firenze siamo al 70% per Schlein, 30% Bonaccini; in Toscana, dati RAI Schlein avanti, Bonaccini insegue con 8.500 voti di distacco. Schlein mantiene sempre la testa della corsa fino alla vittoria. Da segnalare, la grande partecipazione al voto evidente fin da subito per le code ai 698 seggi toscani.