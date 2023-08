Una visita, quella odierna, realizzata per mettere in chiaro una vicinanza anche fisica all’equipaggio e ai volontari di Open arms, accusati di una sorta di ‘reato di umanità’, come prosegue la vicesegretaria. “Grazie anche alla sindaca di Carrara per averci accompagnati oggi, ma soprattutto per la dedizione dimostrata in occasione di tutti gli sbarchi, per l’impegno di chi sa accogliere, nonostante i sindaci non siano certamente messi nelle migliori condizioni dal governo”, prosegue Lio, cui aggiunge il responsabile politiche migratorie, Francesco Battistini, “per i nostri amministratori il senso del dovere umano prevale sempre” .

A Marina di Carrara in delegazione c’erano anche Francesco Gazzetti, Laura Rimi, Linda Vanni, Samuele Borrini, Federica Maineri, Simona Querci, oltre alla senatrice Ylenia Zambito, la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli e il segretario territoriale del Pd Enzo Manenti.