Certaldo – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha consegnato il Pegaso per la cultura, massima onorificenza della Regione, al Comune di Certaldo e all’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, durante la cerimonia di premiazione della quarantesima edizione del “Premio Boccaccio 2021” assegnato a Claudio Piersanti per la letteratura, ad Alessandra Sardoni per il giornalismo e a Francesca Mannocchi per l’etica della comunicazione.

“Quest’ultima edizione è più che mai prestigiosa – ha commentato Giacomo Cucini, sindaco del Comune di Certaldo, fra le autorità che hanno preso parte alla cerimonia, che si è svolta al Cinema Teatro Boccaccio, in via del Castello – E’ infatti l’edizione numero quaranta, una cifra che racconta l’importanza di una manifestazione nel segno del certaldese più illustre, Giovanni Boccaccio”. “Una manifestazione – prosegue – che, di anno in anno, ha saputo rinnovarsi seppur tenendo fede agli obiettivi di un intero territorio: promuovere la cultura, accogliendo nella nostra Certaldo autori e giornalisti di fama internazionale, al cospetto di una giuria blasonata, da quest’anno guidata da Walter Veltroni, successore dell’indimenticato Sergio Zavoli”. “Dunque – conclude -, per me e per la comunità che rappresento è un orgoglio salutare il Pegaso per la cultura al Premio Boccaccio. Grazie alla Regione Toscana per questa assegnazione. Questo riconoscimento è per tutti coloro che hanno reso grande il premio, da chi lo ha creato e portato avanti per tanti anni, come Mauro Pampaloni, a chi lo sta conducendo in maniera magistrale, come Simona Dei, da tutti i collaboratori ai premiati stessi”.

Alla consegna del Pegaso hanno preso parte fra gli altri, oltre ai vincitori, alla giura del “Boccaccio” presieduta da Walter Veltroni e rappresentata da Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Paolo Ermini, Marta Morazzoni, Agnese Pini e il consigliere regionale Enrico Sostegni.