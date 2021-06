Firenze – Al via il cantiere “pilota” o “campo prova” per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento della pensilina di via Valfonda, come richiesto dalla Soprintendenza di modo che possano essere verificate le lavorazioni previste e successivamente dare via all’intervento vero e proprio. Effettuati “campi prova” anche per la realizzazione di percorsi tattili. Va avanti, poi, il restauro conservativo dei pilastri delle pensiline lungo i binari di stazione e la realizzazione dei campi prova propedeutici al rifacimento dell’illuminazione. Questi, in sintesi, i principali interventi presentati da Grandi Stazioni Rail alla vicesindaca Alessia Bettini che ieri, assieme all’AD Silvio Gizzi, ha svolto un sopralluogo alla stazione Santa Maria Novella. L’incontro ha consentito di fare un aggiornamento rispetto al piano, già illustrato alla vicesindaca lo scorso febbraio, per un valore complessivo, tra interventi avviati e da avviare, di oltre 13 milioni di euro.