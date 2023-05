Firenze – Nella lunga storia che accompagna negli anni l’affaire degli alloggi di via de’ Pepi, si torna a parlare in consiglio comunale della vicenda. O meglio secondo il question time posto dal consigliere di Spc Dmitrij Palagi, della sorte che toccherà agli alloggi in questione, ma anche a quelli che nel frattempo, pur presentando le stesse condizioni e in mancanza di assegnatari che facessero ricorso, sono già stati alienati da o in pancia a Invimit.

In sintesi, iniziata nel 2016 con l’annuncio del Comune di “sfilare” 13 alloggi dall’Erp per metterli in vendita (https://www.stamptoscana.it/via-de-pepi-il-comune-fa-uscire-13-alloggi-dallerp-e-li-mette-in-vendita/), la vicenda continua per anni, punteggiata da vari episodi (https://www.stamptoscana.it/via-dei-pepi-nellofferta-dellinvimit-spuntano-alloggi-erp/) con tanto di colpi di scena dovuti al ricorso al Tar di uno degli assegnatari, Giuseppe Cazzato, (https://www.stamptoscana.it/via-de-pepi-il-tar-accoglie-il-ricorso-alloggi-popolari/), ricorso vinto e poi riappellato dallo stesso Comune di Firenze al Consiglio di Stato, che con sentenza tombale ha stabilito una volta per tutte che si tratta di alloggi Erp e dunque inalienabili se non secondo le modalità previste per l’alienazione di alloggi popolari e i cui ricavati comunque son vincolati al patrimonio dell’edilizia popolare. La convizione del Comune, che aveva evidentemente sbagliato nella catalogazione della natura degli immobili, fu dunque portata avanti per almeno 6 anni, prima che il CdS non sentenziasse definitivamente.

La domanda dunque non può essere elusa: che cosa prevede di fare, l’amministrazione, di questi alloggi “tornati” nella disponibilità dell’Erp? Intanto, la risposta dell’assessore Federica Giuliani data oggi nel corso del consiglio comunale, svela un’importante profilo: infatti, nonostante la tenacia che ha portato gli uffici comunali a decidere, dopo la sentenza sfavorevole del Tar, a continuare ricorrend al consiglio di Stato, il “dubbio” circa la natura di quegli alloggi permaneva, lameno da parte di qualche tecnico, dal momento che fra tutti gli alloggi, quelli in particolare di via de’Pepi civico 41, non furono mai alienati a Invimit, in quanto sottoposti a “condizione sospensiva”. Ovvero, l’alienazione era condizionata dalla decisione del giudice. Quindi, a rigor di legge, gli alloggi in questione, non avverandosi la condizione, sono sempre rimasti alloggi nella disponibilità del comune. Tant’è vero che, conclude l’assessore Federica Giuliani, “Il Comune e Invimit procederanno alla sottoscrizione di un apposito atto notarile di mancato avvenimento della condizione sospensiva che chiuderà la vicenda con conseguente non inalienabilità dal Fondo stesso”.

Ed ora? Pur entrando (o rientrando, sarebbe meglio dire, anzi, in pendenza di condizione sospensiva, non essendo mai usciti) nel patrimonio Erp, gli alloggi, per essere riassegnati, dovrebbero essere intanto riqualificati. Pena il rischio che vadano ad aumentare il numero già straordinario, in articolare se raffrontato alle domande del bando case popolari, degli alloggi popolari vuoti perché non riassegnabili (oltre 800 ad ora). In secondo luogo, le famiglie che hanno subito la mobilità, pur essendo state spostate in altri alloggi Erp, potrebbero fare domanda di rientro nei propri alloggi, in cui alcuni abitavano da decenni? E infine, gli altri alloggi di cui nessuno s’è curato ma che avrebbero comunque lo stesso profilo giuridico, sono stati già alienati? E quelli non alienati, che fanno, torneranno indietro? Insomma, tutto lascia presagire un altrettanto lungo strascico.