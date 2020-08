Firenze – Ci siamo. Oggi sabato il grande ciclismo, maschile e femminile, apre la stagione in Italia con la gara “Strade bianche“ a Siena.

Prima sarà disputata la prova femminile. Ritrovo alla Fortezza Medicea, partenza ufficiale sulla statale 73 alle ore 12. In gara 15 squadre, tra le quali la Aromitalia Vaiano. Il percorso misura 136 chilometri con 8 tratti sterrati sulle colline del Chianti e senesi. L’arrivo a Siena è previsto tra le 15,30 e le 16 nella Piazza del Campo nella quale non sarà ammesso il pubblico. La gara sarà trasmessa dalle ore 15 su Raisport.

La corsa maschile prenderà il via alle ore 13,45. Sono 184 i corridori di 24 squadre quasi tutte straniere. I tratti sterrati saranno undici, gli otto per le donne, più tre nelle battute finali. Molto importante per il risultato quello delle Tolfe con pendenze fino al 18 per cento e che i corridori affronteranno ad una dozzina di chilometri da Siena.

Gli ultimi 70 chilometri saranno trasmessi in diretta su Rai2 a partire dalle 16,50. L’ultimo chilometro della corsa cioè dal Rione Santa Caterina alla piazza del Campo (dove avverrà l’arrivo) sarà transennato e presieduto dalle forze dell’ordine in modo che nessuno possa sostare nella strada.