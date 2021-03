Firenze – La gara in onore del ct della nazionale di ciclismo Alfredo Martini che si è tenuta ieri è stata vinta da Matteo Moschetti, 25 anni, della Trek-Segafredo. moschetti si è qggiudicato la prima edizione della “Per sempre Alfredo” in volata. La gara per professionisti si è svolta tra Firenze e Sesto Fiorentino per onorare la memoria dello storico ct azzurro che era di Sesto. In seconda posizione è giunto lo spagnolo Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi) mentre terzo posto per Samuele Zambelli, in gara con la Nazionale italiana.

La manifestazione è partita a mezzogiorno da piazzale Michelangelo, snodandosi nella provincia con un tratto finale in circuito a Sesto da ripetere più volte. Nella prima metà di gara, con quattro salite, il gruppo si è frazionato, per poi ricompattarsi. A quattro chilometri dal traguardo una caduta senza conseguenze ha messo fuori gioco, fra gli altri, Mareczko, Battaglin, Fiorelli e Malucelli. Nuova divisione del gruppo che ha visto staccarsi davanti circa 25 corridori, con Moschetti che li ha regolati allo sprint. La speciale classifica dei Gpm è andata a Christian Scaroni della Gazprom-Rusvelo. Miglior giovane al traguardo il talento casalingo (abita vicino a Sesto) Tommaso Nencini, che ha concluso ottavo.