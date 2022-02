Firenze – Il regista e performer greco Euripides Laskaridis porta in scena con Elenit un imprevedibile e sorprendente varietà comico e surreale. Opera d’insieme per dieci creature e una turbina eolica, Elenit è una commedia tragica con personaggi realizzati meticolosamente, reali in modo commovente, ma sfacciatamente immaginari. Attraverso di loro si aprono nuove frontiere, che sono allo stesso tempo gioiose e struggenti, grottesche e commoventi, spaventose e assurde. Il corpo è il mezzo attraverso il quale Laskaridis fa vivere un universo scenico senza passato né futuro, un sistema monumentale interessato solo all’urgenza del momento, in cui, come recita il sottotitolo, “le cose che sappiamo di sapere sono ormai alle spalle”.

Euripides Laskaridis affronta i temi del ridicolo e della trasformazione per indagare la perseveranza dell’essere umano di fronte all’ignoto. Le sue opere, caratterizzate da un senso di caos contenuto, non convenzionali e non lineari, giocano con le possibilità di ciò che sta intorno alle cose: rompendo, distorcendo, riformando e giocherellando con materiali e detriti della vita quotidiana per creare l’inaspettato. Il corpo è il mezzo attraverso il quale gli spazi di Laskaridis prendono vita. Relic (2015) consisteva in una scena domestica, con un solo mortale perso in un mondo terrestre dopo la fine della ragione. Titans (2017) creava uno spazio alieno per due, le cui co-dipendenti divinità abitano un regno metafisico in un tempo prima della ragione. Elenit (2019) espande ancor di più questo universo.

La produzione è di Onassis Stegi, con il supporto di Fondation d’entreprise Hermès nell’ambito del New Setting Program, in coproduzione con numerosi partner internazionali, tra i quali figurano il Théâtre de la Ville di Parigi e il Teatro della Pergola di Firenze.

Biografia

Euripides Laskaridis è regista e performer. Due temi dominanti attraversano la sua identità artistica: il ridicolo e la trasformazione. Ha studiato recitazione ad Atene al Karolos Koun Art Theatre e regia a New York al Brooklyn College grazie a una borsa di studio della Onassis Foundation. Nel 2009, ha fondato la compagnia Osmosis e ha iniziato a presentare opere site-specific al Festival di Atene, al Teatro Nazionale Greco, al Teatro Embros e altrove in Grecia. Nel 2013 Osmosis ha anche iniziato a realizzare workshop e progetti comunitari. La prima opera teatrale in tournée internazionale della compagnia, Relic, è stata selezionata per Aerowaves 2015, al debutto a Barcellona quell’anno prima di apparire in altri 30 festival internazionali e teatri in tutta Europa, tra cui la Biennale della Danza di Lione, il Palais de Tokyo a Parigi (per gli Chantiers d’Europe del Théâtre de la Ville) e il Barbican Pit a Londra. Relic è stato nominato per due UK Theatre & Technology Awards e ha vinto il Creative Innovation in Lighting. Il 2017 ha visto Titans – una coproduzione internazionale (Grecia, Francia, Canada, Olanda e Portogallo) – in anteprima al Festival di Atene. Le tappe del tour internazionale hanno incluso il Théâtre de la Ville – Les Abbesses, il Festival Grec di Barcellona, ​​Julidans Amsterdam e il Festival TransAmériques (FTA) di Montreal. L’opera è stata selezionata dalla Fondazione Hermès per il suo programma New Settings #7. Ha ricevuto la Pina Bausch Fellowship inaugurale nel 2016, trascorrendo tre mesi al fianco del regista e coreografo Lemi Ponifasio, osservandolo al lavoro a Parigi, St. Pölten, Amsterdam, Auckland, Ruatoki, Santiago e Rapa Nui (Isola di Pasqua).

Uniche date italiane: il 4 e 5 marzo ore 20:45 al Teatro della Pergola di Firenze e il 10 e 11 marzo ore 20:45 al Teatro delle Muse di Ancona.

Foto: Euripides Laskaridis di Marilena Stafylidou