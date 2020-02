Firenze – Al Teatro della Pergola, da martedì 4 a domenica 9 febbraio, Isa Danieli e Giuliana De Sio sono Le Signorine di Gianni Clementi, una commedia diretta da Pierpaolo Sepe. La voce del Mago è di Sergio Rubini. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.

“Lo spettacolo sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano – spiegano Danieli e De Sio – nella loro veracità napoletana, le nostre Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, le gioie e i dolori della vita familiare. I litigi e le miserie delle due sorelle zitelle sono occasioni continue di gag e di risate”.

Le scene sono di Carmelo Giammello, i costumi di Chiara Aversano, le luci di Luigi Biondi. La produzione è di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con Artisti Riuniti srl.

